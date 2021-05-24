Киевлянам дадут десятки тысяч гривен за стартапы

В Киеве объявили о приеме заявок на участие в онлайн-программе City Boost, которая рассчитана на внедрение стартапов. Проекты победителей будут реализованы до конца 2021 года.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевсовета. Там отметили, что результаты отбора будут объявлены 25 июня.

Подать заявки для участия в программе по предпринимательству для стартапов, ориентированных на развитие города, возможно до 18 июня. Участие в онлайн-программе City Boost бесплатно.

Как отметили организаторы проекту, для участия в программе должны быть соблюдены следующие требования:

– состав команды из 2-4 людей;

– тематика стартапа должна быть связана с развитием города

– стартап на ранней стадии (idea stage, pre-MVP, MVP stage)

– возможность техничноӥ реализации прототипа в течение трех месяцев

– готовность воплотить проект в жизнь после завершения программы;

– способность команды реализовать поданный проект;

– локация команды не имеет значения, вы можете быть не из Киева.

Программа продлится три месяца. За это время команда получит:

– проверку своей идеи, чтобы она была необходима современному городу;

– бизнес-модель, которая будет приносить деньги, а не только удовольствие;

– менторство лучших экспертов;

– привлечь инвестиции в свой проект.

Стартапы должны быть привлечены в сферах экологии, разумного потребления, здорового образа жизни, городской мобильности, недвижимости, культурного наследия и прозрачности власти.

Лучшие команды получат возможность пилотного внедрения своих проектов в Киеве уже до конца года. Команда-победитель дополнительно получит 50 000 гривен на развитие стартапа.

Подать заявку можно на официальном сайте проекта. 25 июня будут объявлены результаты отбора. Финал пройдет оффлайн в Киеве в середине сентября.

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