Киев замкнул пятерку лидеров по коронавирусу в Украине

В Киеве за последние сутки количество заболеваний коронавирусом увеличилась на 96 случаев и на утро 30 мая целом достигло 206 374. Столица попала в пятерку регионов-лидеров по приросту больных.

В список попала и Киевская область. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения (Минздрава) и те, которые обновил сайт СНБО.

Так, больше всего случаев COVID-19 за прошедшие сутки зарегистрировали также в:

Днепропетровской области – 257 (всего 133 380);

Харьковской области – 143 (146 747);

Николаевской области – 127 (68 497);

Киевской области – 122 (125 118).

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Коронавирусная болезнь унесла жизни еще семи киевлян, а всего умерли 5083. Однако 2450 инфицированных выздоровели, в общем вылечились уже 166 038 жителей столицы. Активными больными остаются примерно 35,2 тыс.

В Киевской области от осложнений болезни умерли 2683 инфицированных (+1 за сутки), но 118 914 смогли ее победить (+224). В регионе на COVID-19 сейчас болеют не менее 3,5 тыс. жителей.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в Киеве открыли первый пилотный центр вакцинации против коронавируса. Он заработал на базе Международного выставочного центра. Известно, что за выходные центр может обслужить до 1600 человек.