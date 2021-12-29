Киев вошел ТОП-100 умных городов мира. Фото

Киев вошел в ТОП-100 умных городов мирового рейтинга Smart City Index. Столица Украины заняла 82 место.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил заместитель главы КГГА по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий в области цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Петр Оленич. Киев обогнал такие города, как Рим, Стамбул и Лиссабон.

"Киев вошел в топ-100 умных городов мира. За год мы поднялись на 16 пунктов в мировом рейтинге Smart City Index и заняли 82-е место, обогнав Рим, Стамбул и Лиссабон. Лучшая положительная динамика за год только у трех городов – Рияд (+23 пункта), Сарагоса (+33 пункта) и Сеул (+34 пункта)", – написал Оленич.

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Он уточнил, что среди онлайн-сервисов, которые работают в Киеве, положительно были отмечены электронные билеты в общественном транспорте, Е-документы и парковочные сервисы.

"В то же время пробки на дорогах, загрязнение воздуха и доступное жилье являются беспокоящими киевлян вопросами", – уточнил Оленич.

Исследование Центра мировой конкурентоспособности IMD и Сингапурского университета технологии и дизайна учитывает экономические и технологические показатели и опросы 15 тысяч местных жителей. Лидерами общего рейтинга стали Сингапур, Цюрих и Осло.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что с 14 июля в Киеве все поездки в общественном транспорте столицы можно осуществить с помощью электронной билета. Бумажные - были отменены.