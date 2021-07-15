Где купить и пополнить е-билет в Киеве: инструкция

Со среды, 14 июля, в Киеве отменили бумажные талоны на проезд, которые ранее можно было приобрести у кондукторов. Теперь все поездки в общественном транспорте столицы можно осуществить с помощью электронной билета.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Там отметили, что в Киеве действует более 2000 мест для пополнения транспортных карт и покупке QR-билетов для проезда в общественном транспорте.

Где купить и пополнить билет:

Кассы на 52 станциях метрополитена. В них можно приобрести или пополнить транспортную карту, а также купить QR-билет.

198 терминалов самообслуживания на остановках наземного транспорта и 304 терминалы на 52 станциях метрополитена. В терминалах можно купить или пополнить транспортную карту и приобрести QR-билеты.

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Около 1800 терминалов Easy Pay. Easy Pay предоставляет возможность пополнить транспортную карту.

Около 322 Т-киосков – в них можно приобрести синюю транспорта карту за 50 гривен (без поездок. – Ред.) С точками продаж можно ознакомиться по ссылке.

Кроме того, с января 2021 оплатить проезд можно смартфоном, с помощью городского приложения "Киев Цифровой" предоставляет сервис пополнения транспортной карты и покупки QR-билетов. По номеру и пин-кодом транспортную карту можно привязать к приложению, чтобы пополнять ее с банковской карты в любую благоприятный момент.

"Оплата проезда QR-билетами осуществляется в" Киев Цифровой "с экрана смартфона. В приложении можно приобрести билет для другого пользователя. Чтобы отправить QR-билет на электронную почту или в удобное мессенджер, нужно только нажать кнопку" Поделиться билетом"", – рассказали в пресс-службе.

Отметим, что пополнение е-билета на 50 поездок дает экономию в 1,5 грн на каждой поездке. Кроме того, одной транспортной картой можно оплатить проезд по несколько человек.

Напомним, полностью на автоматизированную оплату системы проезда (он же е-билет. – Ред.) уже перешли метрополитен, фуникулер, Троещинская линия скоростного трамвая, городская электричка и скоростной трамвай на Борщаговке, а также коммунальные троллейбусы, трамваи и автобусы.

Как сообщал OBOZREVATEL, что столичные власти не будут повышать цены в общественном транспорте до 20-25 грн. Дату внедрения новых тарифов должны назвать летом.