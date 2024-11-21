Киев присыпало снегом, на дорогах возможна гололедица: водителей предупредили об опасности. Фото и видео

Холодный атмосферный фронт принес в Украину существенное понижение температуры и осадки. В ночь на 21 ноября Киев начало засыпать снегом.

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В течение дня в столице ожидается налипание мокрого снега, поэтому на дорогах возможна гололедица. Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.

С ночи спецтехника коммунальной корпорации "Киевавтодор" приступила к обработке дорожного покрытия. Во время превентивной обработки асфальт посыпали жидкими хлоридами. Всего было задействовано 124 единицы спецтехники.

По состоянию на 8:00 все магистральные дороги в столице обработаны. Техника продолжает работать на второстепенных дорогах, тротуарах и остановках.

По прогнозам синоптиков, 21 ноября, в столице облачно, днем ​​умеренный дождь и мокрый снег, местами налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.

В связи со сложными погодными условиями водителей призвали быть максимально осмотрительными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию, а пешеходов – быть осторожными и носить фликеры в темное время суток.

Ранее синоптик Наталья Птуха рассказала о том, что погода в Украине начнет меняться. На нашу страну надвигается похолодание, что также принесет с собой осадки – снег будет накрывать регионы постепенно.

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