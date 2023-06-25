Киев после обеда накрыл мощный ливень. Фото и видео

Киев в воскресенье, 26 июня, после обеда накрыл мощный ливень. Из-за погодных условий видимость на дорогах города ухудшилась.

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Об этом сообщает OBOZREVATEL. Возможны порывы ветра, объявлен и уровень опасности.

Так в воскресенье, 25 июня, около 14:00, столицу накрыл мощный ливень, в результате чего видимость на дорогах города ухудшилась.

Как отметили в пресс-службе Украинского гидрометцентра, из-за значительного ухудшения погодных условий, в Киеве и Киевской области, объявлен I уровень опасности, желтый.

Со своей стороны, в КГГА напомнили, что во время сильного ветра необходимо держаться подальше от деревьев, рекламных щитов, линий электропередачи, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Добавим, согласно информации портала Sinoptik, 25 июня в Киеве в течение всего дня небо будет покрыто облаками. Во второй половине дня дождь с грозой.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве весна 2023 года вошла в двадцатку самых теплых с 1881 наблюдений. За три месяца было зафиксировано семь температурных рекордов суточной температуры воздуха.

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