Киев решил послабить карантинные ограничения в транспорте

В Киеве начиная с пятницы, 26 марта, наземный общественный транспорт сможет перевозить больше людей – 50% от общей пассажировместимости вместо 50% сидячих мест.

Об этом 25 марта сообщил Киевпастранс на своем Telegram-канале. Новые правила ввела в действие своим решением Постоянная комиссия КГГА по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"Общественный транспорт будет перевозить не только сидячих, но и определенное количество стоячих пассажиров – суммарно половину от общей вместимости транспортного средства", – сказано в сообщении.

В то же время гражданам напомнили, что правила карантина из-за коронавируса в транспорте остаются, "хотя и становятся менее строгими".

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Напомним:

В Святошинском районе Киева 25 марта на конечной остановке трамвая №3 образовалась огромная очередь, которая растянулась более чем на 100 метров – от начала перрона и до касс вестибюля, расположенного под землей.

Того же дня водители маршруток в столице продолжали нарушать карантинные ограничения, которые касаются перевозки людей. Маршрутные автобусы ездили "забитыми", а киевляне буквально прижимались в салоне друг к другу.

Местные власти заявляли, что пока не планируют вводить спецпропуска в общественном транспорте столицы из-за усиления карантинных ограничений.

В Киеве в течение прошлых суток, 24 марта, зарегистрировали 1267 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Как писал OBOZREVATEL, мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей столицы ограничить пользование общественным транспортом, ведь он работает для киевлян, которые трудятся в сфере жизнеобеспечения города.