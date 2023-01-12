Киев получит 60 вагонов от Варшавского метрополитена, – Кличко

Киев получит от польской столицы 60 вагонов метро Кроме того, подписаны письма о намерениях по сотрудничеству между Киевским и Варшавским метрополитенами.

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Об этом сообщила пресс-служба мэра столицы Виталия Кличко. Соответствующее соглашение было заключено во время визита в столицу Украины мэров четырех европейских городов.

"В ходе встречи мэры Киева Виталий Кличко и Варшавы Рафал Тшасковский подписали письмо о намерениях по сотрудничеству между Киевским и Варшавским метрополитенами и о передаче польской столицей Киеву 60 вагонов метро", – говорится в сообщении.

Напомним, в Киев с визитом приехали мэры четырех европейских столиц: Варшавы, Праги, Братиславы и Будапешта. Члены Пакта свободных городов приехали подтвердить поддержку и дальнейшую помощь украинской столице.

Добавим, в Киевском метрополитене появились точки с USB-зарядками. Сеть таких хабов для подзарядки гаджетов будут расширять и дальше. В Киеве планируется продолжить работу по обеспечению станций метрополитена бесплатным скоростным интернетом. Оборудование уже установлено на 12 станциях и 33 поездах.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве все еще закрыты вторые выходы на некоторых станциях столичного метрополитена. Это сделано для безопасности пассажиров.

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