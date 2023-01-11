В Киев приехали мэры четырех европейских столиц – СМИ

В Киев с визитом приехали мэры четырех европейских столиц: Варшавы, Праги, Братиславы и Будапешта. Детали визита пока неизвестны.

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Об этом сообщает польский телеканал Polsat News. Официальной информации о происшедшем пока нет.

Это первый визит мэра Варашвы Рафала Тшасковского в Киев после начала полномасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины.

До этого он посещал украинскую столицу за несколько дней до начала войны. 15 февраля 2022 года Тшасковский в сопровождении мэра Праги Зденека Гржиба от имени Пакта свободных городов отправился на встречу с мэром Киева Виталием Кличко.

"Мы также здесь, чтобы показать, что мы готовы помочь. Если что-нибудь случится, мы координируем свои действия с другими органами местного самоуправления, поэтому сможем помочь органам местного самоуправления на востоке Польши (в случае необходимости)", – заявил тогда мэр Варшавы, передает телеканал.

В ходе этого визита Киев получил официальное приглашение присоединиться к Пакту свободных городов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в столицу Украины с визитом прибыли заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд и чрезвычайный и полномочный посол Соединенных Штатов в Украине Бриджит Бринк. Они встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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