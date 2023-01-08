Бесплатный Wi-Fi в метро Киева: Кличко ответил, появится ли в подземке скоростной интернет

В Киеве планируют продолжить работу по обеспечению станций метрополитена бесплатным скоростным интернетом. Оборудование уже установлено на 12 станциях и в 33 поездах.

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Об этом говорится в ответе мэра столицы Виталия Кличко на петицию об обустройстве метро Wi-Fi. Электронный документ набрал необходимое количество голосов и был поддержан городским головой.

Так, еще до начала полномасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины в метрополитене начали оборудовать бесплатную сеть Wi-Fi. Но после начала войны инвестор приостановил соответствующие работы.

"Смонтировано и введено в опытную эксплуатацию оборудование сети Wi-Fi на 12 станциях Киевского метрополитена – "Днепр", "Арсенальная", "Крещатик", "Театральная", "Университет", "Майдан Незалежности", "Площадь Льва Толстого", " Дворец спорта", "Олимпийская", "Лукьяновская", "Золотые ворота", "Кловская" и создана инфраструктура в 33 поездах (165 вагонах) подвижного состава", – говорится в ответе на петицию.

Мэр поддержал электронное обращение и добавил, что техническое оборудование, которое на сегодняшний день установлено на станциях и вагонах метро, проходит тестирование, чтобы обеспечить возобновление работы сети Wi-Fi в столичной подземке.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевском метрополитене появились точки с USB-зарядками. Сеть таких хабов для подзарядки гаджетов будут расширять и дальше.

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