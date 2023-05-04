Киев получил от столицы Бельгии два современных автомобиля скорой помощи. Фото

Мэр Брюсселя Филипп Клоз во время визита в Киев передал от бельгийской столицы два современных автомобиля скорой помощи. Они будут спасать здоровье и жизнь мирных жителей нашего города.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Украины Виталий Кличко. Он поблагодарил Бельгию за политическую поддержку, а также экономическую и гуманитарную помощь.

"Сегодня в столичной мэрии встретился с мэром Брюсселя Филиппом Клозом и делегацией бельгийской столицы, которая прибыла по моему приглашению в Киев. Филипп Клоз передал от столицы Бельгии 2 современных карета скорой помощи. Они будут спасать от здоровья и жизни мирных жителей Киева, которые страдают постоянных массированных атак со стороны российских варваров", – рассказал Кличко.

Мэр столицы напомнил, что год назад Филипп Клоз посещал Киев, чтобы поддержать его жителей. И тогда он тоже передал украинской столице две машины скорой помощи, медикаменты и оборудование.

"В ноябре прошлого года в Брюсселе состоялся Инвестиционный форум Киева. По итогам форума ряд европейских городов подписали совместную "Декларацию о взаимопонимании в поддержке реконструкции и устойчивого развития Киева". Сегодня состоится наша онлайн-встреча с подписантами этого документа и презентация проектов, в реализации которых Киев нуждается в помощи партнеров", – резюмировал Кличко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в четверг, 20 апреля, Киев получил от европейских партнеров и друзей 2 машины скорой помощи и 2 пикапа. Доставили их в украинскую столицу волонтеры из разных европейских стран.

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