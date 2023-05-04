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Киев получил от столицы Бельгии два современных автомобиля скорой помощи. Фото

Олег Тимченко
Жизнь столицы
2 минуты
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Столица получила современные автомобили скорой помощи

Мэр Брюсселя Филипп Клоз во время визита в Киев передал от бельгийской столицы два современных автомобиля скорой помощи. Они будут спасать здоровье и жизнь мирных жителей нашего города.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Украины Виталий Кличко. Он поблагодарил Бельгию за политическую поддержку, а также экономическую и гуманитарную помощь.

"Сегодня в столичной мэрии встретился с мэром Брюсселя Филиппом Клозом и делегацией бельгийской столицы, которая прибыла по моему приглашению в Киев. Филипп Клоз передал от столицы Бельгии 2 современных карета скорой помощи. Они будут спасать от здоровья и жизни мирных жителей Киева, которые страдают постоянных массированных атак со стороны российских варваров", – рассказал Кличко.

Киев получил от столицы Бельгии два современных автомобиля скорой помощи. Фото
Киев получил от столицы Бельгии два современных автомобиля скорой помощи. Фото

Мэр столицы напомнил, что год назад Филипп Клоз посещал Киев, чтобы поддержать его жителей. И тогда он тоже передал украинской столице две машины скорой помощи, медикаменты и оборудование.

Киев получил от столицы Бельгии два современных автомобиля скорой помощи. Фото

"В ноябре прошлого года в Брюсселе состоялся Инвестиционный форум Киева. По итогам форума ряд европейских городов подписали совместную "Декларацию о взаимопонимании в поддержке реконструкции и устойчивого развития Киева". Сегодня состоится наша онлайн-встреча с подписантами этого документа и презентация проектов, в реализации которых Киев нуждается в помощи партнеров", – резюмировал Кличко.

Киев получил от столицы Бельгии два современных автомобиля скорой помощи. Фото

Как сообщал OBOZREVATEL, в четверг, 20 апреля, Киев получил от европейских партнеров и друзей 2 машины скорой помощи и 2 пикапа. Доставили их в украинскую столицу волонтеры из разных европейских стран.

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