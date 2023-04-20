Кличко: Киев передаст на фронт 2 'скорых' и 2 пикапа, которые получил от европейских друзей. Фото

В четверг, 20 апреля, Киев получил от европейских партнеров и друзей 2 машины скорой помощи и 2 пикапа. Доставили их в украинскую столицу волонтеры из разных европейских стран.

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Эти автомобили Киев передал 112-й отдельной бригаде Территориальной обороны. Дальше они поедут на фронт. Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил на своей странице в Facebook.

"Сегодня Киев получил от наших европейских друзей 2 машины скорой помощи и 2 пикапа. Доставили их в украинскую столицу волонтеры из разных европейских стран. Эти автомобили передаем 112-й отдельной бригаде Территориальной обороны. Далее они поедут на фронт. Хочу поблагодарить всех наших международных партнеров за поддержку и помощь Украине и Киеву", – написал Виталий Кличко.