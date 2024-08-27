Киев получил от Брюсселя три тысячи бронежилетов: Кличко рассказал, для кого предназначена благотворительная помощь. Фото

Киев получил в качестве благотворительной помощи от мэрии города-побратима – Брюсселя и Брюссельской больницы – 3 тысячи бронежилетов невоенного назначения. Они будут защищать столичных медиков и работников экстренных, коммунальных служб при ликвидации последствий российских обстрелов.

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Об этом мэр столицы Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале. Партнерство двух городов началось с мая 2022 года.

"Сегодня Киев получил в качестве благотворительной помощи от мэрии нашего города-побратима – Брюсселя и Брюссельской больницы Сен-Пьер – 3 тысячи бронежилетов (невоенного назначения). Их передали руководитель отдела экономических и международных связей мэрии Брюсселя Мари-Франс Ботт и Чрезвычайный и Полномочный Посол Бельгии в Украине Люк Якобс. Бронежилеты будут защищать столичных медиков и работников экстренных, коммунальных служб при оказании ими помощи пострадавшим от российских атак, при ликвидации последствий обстрелов", – уточнил Кличко.

Мэр Киева поблагодарил Брюссель и его мэра Филиппа Клозу, который постоянно поддерживает и помогает Киеву и Украине. Он напомнил, что начавшееся с мая 2022 года партнерство двух городов уже принесло много пользы.

"Брюссель помогает в оснащении киевских медучреждений, стажировке медиков. Передал за время полномасштабной войны нашему городу гуманитарную помощь, оборудование, спецавто. Спасибо за дружбу и реальную поддержку! Вместе мы сильнее!", – резюмировал Кличко.

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