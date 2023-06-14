Киев получил еще шесть вагонов от варшавского метрополитена. Фото

На прошлой неделе в Киев прибыли еще 6 вагонов, которые передал Варшавский метрополитен. В общей сложности столичная подземка получила 12 вагонов из 60.

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Об этом сообщили в КП "Киевский метрополитен", передает КГГА. Часть из них будет донорами для существующих поездов.

Так, на прошлой неделе Киев получил еще шесть вагонов от варшавского метрополитена. Первый сцеп из шести вагонов прибыл в столицу в конце апреля.

"Для столичного метрополитена это ощутимая поддержка от европейских коллег, ведь большая часть подвижного состава изготовлена в советское время. Как и любая техника, поезда метро нуждаются в плановых ремонтах, поэтому полученные вагоны будут использованы в качестве технических доноров для замены оборудования, узлов и деталей имеющегося в наличии парка вагонов метрополитена при проведении их технического обслуживания и ремонта", – отметил начальник КП "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский.

В КГГА напомнили, что варшавский метрополитен поэтапно передает 60 вагонов серии 81-717 киевскому метрополитену. В целом, поставка всех вагонов планируется до конца текущего года.

Как сообщал OBOZREVATEL, власти Киева не планируют повышать стоимость проезда в общественном транспорте, пока в стране продолжается полномасштабная война. Сейчас себестоимость услуги в несколько раз дороже.

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