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Киев получил еще шесть вагонов от варшавского метрополитена. Фото

Дмитрий Кропивницкий
Жизнь столицы
2 минуты
5,8 т.
Киев получил еще шесть вагонов от варшавского метрополитена

На прошлой неделе в Киев прибыли еще 6 вагонов, которые передал Варшавский метрополитен. В общей сложности столичная подземка получила 12 вагонов из 60.

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Об этом сообщили в КП "Киевский метрополитен", передает КГГА. Часть из них будет донорами для существующих поездов.

Так, на прошлой неделе Киев получил еще шесть вагонов от варшавского метрополитена. Первый сцеп из шести вагонов прибыл в столицу в конце апреля.

"Для столичного метрополитена это ощутимая поддержка от европейских коллег, ведь большая часть подвижного состава изготовлена в советское время. Как и любая техника, поезда метро нуждаются в плановых ремонтах, поэтому полученные вагоны будут использованы в качестве технических доноров для замены оборудования, узлов и деталей имеющегося в наличии парка вагонов метрополитена при проведении их технического обслуживания и ремонта", – отметил начальник КП "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский.

Киев получил еще шесть вагонов от варшавского метрополитена. Фото
Киев получил еще шесть вагонов от варшавского метрополитена. Фото
Киев получил еще шесть вагонов от варшавского метрополитена. Фото

В КГГА напомнили, что варшавский метрополитен поэтапно передает 60 вагонов серии 81-717 киевскому метрополитену. В целом, поставка всех вагонов планируется до конца текущего года.

Киев получил еще шесть вагонов от варшавского метрополитена. Фото

Как сообщал OBOZREVATEL, власти Киева не планируют повышать стоимость проезда в общественном транспорте, пока в стране продолжается полномасштабная война. Сейчас себестоимость услуги в несколько раз дороже.

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