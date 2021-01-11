Киев обновил правила локдауна: что разрешили на городских локациях

В Киеве принято решение о новых правилах работы городских новогодних локаций на время локдауна в период с 8 до 24 января.

Как сообщили в пресс-службе КГГА, в частности, должна быть остановлена ​​работа праздничных концертов, ярмарок, в том числе продуктовых.

В то же время, разрешена работа катков и аттракционов на открытом воздухе.

Как уточнили OBOZREVATEL в Госпотребслужбе в городе Киеве, они могут действовать, но с некоторыми ограничениями. В частности, посетители должны соблюдать дистанцию в 1,5 метра, а количество посетителей на одной локации не должно превышать более 20 человек.

"Допускается работа катков и других аттракционов, когда это на открытом воздухе. Но с этими дополнительными ограничениями. То есть, организатор должен контролировать сколько людей одновременно должны быть на локации. Если нет возможности придерживаться этих ограничений, то тогда каток или аттракцион не могут работать по 24 января", – уточнили в Госпотребслужбе.

Кроме того, в ведомстве призвали киевлян следить за соблюдением карантинных ограничений не только на праздничных мероприятиях, но и во время прогулок.

Ранее OBOZREVATEL проверил, как соблюдается запрет на торговлю в некоторых магазинах и базарах Киева.