Київ оновив правила локдауну: що дозволили на міських локаціях

У Києві ухвалено рішення про нові правила роботи міських новорічних локацій на час локдауну в період із 8 до 24 січня.

Як повідомили у пресслужбі КМДА, зокрема, мають зупинити роботу святкових концертів, ярмарків, зокрема продуктових.

Водночас дозволено роботу ковзанок та атракціонів на відкритому повітрі.

Як уточнили OBOZREVATEL у Держспоживслужбі у місті Києві, вони можуть діяти, але з деякими обмеженнями. Зокрема, відвідувачі мають дотримуватися дистанції у 1,5 метра, а кількість відвідувачів на одній локації не повинна перевищувати більш ніж 20 осіб.

"Допускається робота ковзанок та інших атракціонів, коли це на відкритому повітрі. Але з цими додатковими обмеженнями. Тобто, організатор має контролювати, скільки людей одночасно повинні бути на локації. Якщо немає можливості дотримуватися цих обмежень, то тоді каток або атракціон не можуть працювати до 24 січня", – уточнили в Держспоживслужбі.

Крім того, у відомстві закликали киян стежити за дотриманням карантинних обмежень не тільки на святкових заходах, а й під час прогулянок.

Раніше OBOZREVATEL перевірив, як дотримуються заборони на торгівлю у деяких магазинах і ринках Києва.