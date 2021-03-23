Киев накрыли мощнейшие снегопады. Фото
Во вторник, 23 марта, Киев вновь накрыла непогода. В городе дуют сильные ветры и периодически срываются снегопады.
Как сообщил корреспондент OBOZREVATEL, ветер в городе наблюдался с самого утра, но была солнечная погода. Однако после обеда появились тучи и в отдельных районах Киева шли кратковременные снегопады.
Во время осадков ветер становился сильнее. Местами существенно падала видимость. Из-за плюсовой температуры снег сразу же таял.
Отметим, что именно 23 марта 2013 года Киев накрыли сильнейшие за все время метеонаблюдений метели. Они длились без остановки несколько дней и парализовали весь город.
В 16:00 город накрыли очень мощные снегопады с сильнейшим ветром. Сформировался снежный покров.
В 17:15 пурга снова накрыла столицу. Однако снегопады идут местами.
Несмотря на непогоду, уже к выходным синоптики обещают резкое потепление.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве из-за сильного ветра снова приспустили главный флаг страны, расположенный на Печерских холмах.