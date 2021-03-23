Киев накрыли мощнейшие снегопады. Фото

Во вторник, 23 марта, Киев вновь накрыла непогода. В городе дуют сильные ветры и периодически срываются снегопады.

Как сообщил корреспондент OBOZREVATEL, ветер в городе наблюдался с самого утра, но была солнечная погода. Однако после обеда появились тучи и в отдельных районах Киева шли кратковременные снегопады.

Во время осадков ветер становился сильнее. Местами существенно падала видимость. Из-за плюсовой температуры снег сразу же таял.

Снег сразу же таял.

Отметим, что именно 23 марта 2013 года Киев накрыли сильнейшие за все время метеонаблюдений метели. Они длились без остановки несколько дней и парализовали весь город.

Ветер был очень сильным.

В 16:00 город накрыли очень мощные снегопады с сильнейшим ветром. Сформировался снежный покров.

Снегопад очень сильный.

Сформировался снежный покров.

В 17:15 пурга снова накрыла столицу. Однако снегопады идут местами.

Вскоре в город прийдет настоящая весна.

Несмотря на непогоду, уже к выходным синоптики обещают резкое потепление.

Снег периодически накрывал город весь день.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве из-за сильного ветра снова приспустили главный флаг страны, расположенный на Печерских холмах.