Київ накрили дуже сильні снігопади. Фото

У вівторок, 23 березня, Київ знову накрила негода. У місті дмуть сильні вітри та періодично зриваються снігопади.

Як повідомив кореспондент OBOZREVATEL, вітер у місті спостерігався з самого ранку, але була сонячна погода. Однак після обіду з'явилися хмари й в окремих районах Києва йшли короткочасні снігопади.

Під час опадів вітер ставав сильнішим. Місцями суттєво падала видимість. Через плюсову температуру сніг відразу ж танув.

Сніг відразу ж танув.

Зазначимо, що саме 23 березня 2013 року Київ накрили найсильніші за весь час метеоспостережень хуртовини. Вони тривали без зупинення кілька днів і паралізували все місто.

Вітер був дуже сильним.

О 16:00 місто накрили потужні хуртовини з вітром. Сформувався сніговий покрив.

О 17:15 заметіль знову накрила столицю. Однак снігопади йдуть місцями.

Незабаром у місто прийде справжня весна.

Снігопад дуже сильний.

Сформувався сніговий покрив.

Попри негоду, вже до вихідних синоптики обіцяють різке потепління.

Сніг періодично накривав місто весь день.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві через сильний вітер знову приспустили головний прапор країни, розташований на Печерських пагорбах.