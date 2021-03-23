Киев накрыли ураганные ветра со снегопадами. Фото

Во вторник, 23 марта Киев вновь накрыла непогода. В городе задували сильные ветра и периодически накрывали снегопады.

Как сообщил корреспондент OBOZREVATEL, ветер в городе наблюдался с самого утра, но была солнечная погода. Однако после обеда появились тучи и в отдельных районах Киева шли кратковременные снегопады.

Во время осадков, ветер становился сильнее. Местами сильно падала видимость. Из-за плюсовой температуры снег сразу же таял.

Отметим, что именно 23 марта 2013 года Киев накрыли сильнейшие за все время метеонаблюдений метели. Они шли без остановки несколько дней и парализовали весь город.

Несмотря на непогоду, уже к выходным синоптики обещают резкое потепление.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве из-за сильного ветра снова приспустили главный флаг страны расположенный на Печерских холмах.