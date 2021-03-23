Киев накрыли ураганные ветра со снегопадами. Фото

Василий Михальчук
Василий Михальчук
Жизнь столицы
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Киев накрыли ураганные ветра со снегопадами. Фото

Во вторник, 23 марта Киев вновь накрыла непогода. В городе задували сильные ветра и периодически накрывали снегопады.

Как сообщил корреспондент OBOZREVATEL, ветер в городе наблюдался с самого утра, но была солнечная погода. Однако после обеда появились тучи и в отдельных районах Киева шли кратковременные снегопады.

Во время осадков, ветер становился сильнее. Местами сильно падала видимость. Из-за плюсовой температуры снег сразу же таял.

Снег сразу же таял.

Отметим, что именно 23 марта 2013 года Киев накрыли сильнейшие за все время метеонаблюдений метели. Они шли без остановки несколько дней и парализовали весь город.

Ветер был очень сильным.

Несмотря на непогоду, уже к выходным синоптики обещают резкое потепление.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве из-за сильного ветра снова приспустили главный флаг страны расположенный на Печерских холмах.

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