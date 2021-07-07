Киев накроет рекордный зной: прогноз синоптиков до конца недели

В Киев возвращается аномальная жара. Высокая температура воздуха будет держаться в столице минимум до воскресенья, 11 июля.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре. Несмотря на жару днем, ночью господствовать комфортные градуса (чтобы посмотреть карты, доскролльте до конца страницы).

Так, в четверг, 8 июля, в столице ожидается сухая погода. Днем столбики термометра поднимутся до отметки +32 градуса, а ночью опустится до + 20. Будет преобладать ветер юго-восточного направления.

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В пятницу, 9 июля, погода особо не изменится. Ожидается переменная облачность, однако осадков не ожидается. Днем будет царить жара до + 32 градусов.

На выходных температурное "ад" усилится. В субботу и воскресенье столбики термометра будут подниматься до отметки +33 градуса. Не исключено, что такая погода побьет климатические рекорды предыдущих лет. В первый день выходных будет царить ясная погода, а вот в воскресенье в столицу придет грозовой фронт с ливнями.

Впрочем, по предварительным расчетам, высокая температура воздуха будет царить и в первые дни новой рабочей недели.

Как сообщал OBOZREVATEL, в столице до конца лета будет царить контрастная погода. Ожидается и рекордная жара, и кратковременные похолодание с ливнями и грозами.