Киев готовится возобновить учебный процесс: в КГГА рассказали о текущей ситуации в городе

В Киеве продолжает работает вся инфраструктура, а также готовятся к открытию рынки. Кроме того, идет подготовка к возобновлению обучения в школах.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Столица продолжает жить в режиме военного положения

"Работает инфраструктура, коммунальщики, транспортники, медики и спасатели. Город постепенно готовится к возобновлению образовательного процесса. Принято решение привлекать школьников к уже имеющимся онлайн программам и урокам. Постепенно возобновляют работу мини-ярмарки и столичные рынки", – рассказали в пресс-службе.

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В КГГА в очередной раз призвали киевлян быть осторожными, и не выходить из дома без необходимости, а также не нарушать правила комендантского часа.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве в 205 укрытиях начал работать Wi-Fi. С начала работы специально созданной платформы уже принято более 700 новых заявок на подключение.

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