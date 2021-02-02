Друзі! Сьогодні відвідав столичне тролейбусне депо №1. Оглянув 15 нових сучасних тролейбусів марки "Богдан", які ми нещодавно придбали. А вже сьогодні вони виходять на маршрути в столиці. Тролейбуси довжиною 18,75 метрів. Салон розрахований на 170 пасажирів, зокрема, 50 місць - для сидіння.

Кузов електротранспорту виготовлений з використанням антикорозійних матеріалів, що подовжить їх експлуатацію. Тролейбуси мають антивандальні сидіння, світлодіодне освітлення. Оснащені кондиціонерами, відеокамерами для фіксації дорожньої ситуації та ситуації в салоні, GPS-трекерами, системою електронного квитка, підрахунку та обліку пасажирів. Та мають запас автономного ходу не менше 1 км. Тобто, якщо стається розрив проводів, знеструмлення мережі, то тролейбус может проїхати автономно до 1 км.

Важливо, що тролейбуси повністю відповідають вимогам інклюзивності: 100% низька підлога та виділене місце для інвалідного візка. Водії задоволені такому оновленню. І мене, як мера міста, це теж радує!

Наше завдання зробити так, аби в Києві був сучасний громадський транспорт. Тому ми робимо все можливе, щоб витіснити маршрутки, які вже не відповідають сучасним вимогам і стандартам, громадським транспортом європейського рівня.

Нагадаю, всього за кілька останніх років ми закупили 513 одиниць нового рухомого складу громадського транспорту. Зокрема: 139 тролейбусів, 67 трамваїв та 307 автобусів.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.