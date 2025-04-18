Катание на лимузине по Киеву под российскую музыку: как наказали автора провокативного контента. Фото

В Украине наказали мужчину, который в разгар войны и, несмотря на ежедневные российские обстрелы, в центре украинской столицы ездил на лимузине под музыку исполнителей из страны-агрессора России. Видео он публиковал в сети и был привлечен правоохранителями к административной ответственности.

Видео дня

Об этом сообщили на официальном Telegram-канале Главного управления Национальной полиции Украины в Киеве. В ходе мониторинга социальных сетей в четверг, 17 апреля, полицейские обнаружили провокационный контент.

На видео в одном из Telegram-каналов группа молодых людей, хвастаясь своим поведением, выходили из лимузина в центре Киева под звучание русских песен.

"Сотрудники Шевченковского управления полиции установили, что автором сообщения является 22-летний киевлянин, которого правоохранители пригласили в отделение полиции. Во время общения последний рассказал, что оригинал видео был без музыки, а уже публикуя его в ТikTok он ради хайпа решил добавить песни российского исполнителя", – рассказали в полиции.

Правоохранители составили в отношении нарушителя административный протокол по статье 173 КУоАП – мелкое хулиганство.

В сети пишут, что одним из участников "тусы" на Крещатике является блогер Роман Остап. У этого парня по 40 тысяч подписчиков в Instagram и YouTube.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники Нацполиции и СБУ установили молодых людей, которые 13 апреля слушали российскую музыку на Подоле в Киеве. Это они делали, несмотря на замечания прохожих и напоминание о трагедии в Сумах.

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