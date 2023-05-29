Катался, стоя на бампере авто: в Киеве мужчина устроил опасные развлечения. Видео

В Соломенском районе Киева возле Караваевых дач заметили легковушку, которая на скорости перевозила пассажира с грубым нарушением правил дорожного движения. Человек ехал снаружи машины, зацепившись за крепление багажника и стоя на заднем бампере.

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Об этом сообщили в социальных сетях. Когда именно была сделана запись опасных развлечений, неизвестно (чтобы просмотреть видео, проскрольте до конца страницы).

"Киев, Караваевы дачи. Придумайте название для видео", – говорится в сообщении.

На опубликованной записи можно увидеть, что мужчина ехал на машине, стоя на заднем бампере и при этом держался руками за крепление багажника. У новолуния не было никакой страховки. Скорость легковушки судя по всему была не менее 30 километров в час.

Напомним, в Соломенском районе Киева в воскресенье, 28 мая, произошла авария с участием автомобиля Opel Vectra. В результате ДТП у легковушки вырвало двигатель, а водителя из истерзанной машины деблокировали спасатели.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 мая в городе Обухов произошло дорожно-транспортное происшествие с участием мотоцикла Yamaha. Водитель двухколесного транспортного средства протаранил легковушку, а затем влетел в людей на пешеходном переходе.

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