Каким будет Киев через десять лет. 10 проектов, которые уже начали воплощать в жизнь — и это не только метро на Троещину

Журнал НВ рассказывает о десяти проектах, которые изменят лицо столицы в ближайшем будущем.

"Через 10 лет Киев будет лучше, чем сейчас", — задумчиво говорит Дмитрий Васильев, главный архитектор проектной группы Архиматика.

С помощью нескольких экспертов — архитекторов, застройщиков и урбанистов — НВ попытался представить, каким именно станет Киев через 10 лет. Для этого в ходе опроса редакция выбрала 10 важнейших столичных проектов, которые все еще реализуются или даже находятся только на стадии разработки идеи. Когда они будут готовы, то существенно изменят облик главного города страны.

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В то, что Киев действительно можно превратить в "преуспевающую европейскую столицу", похоже, искренне верит мэр столицы Виталий Кличко. Для НВ он перечислил объекты, которые нужны городу: метро на Троещину, обновленные мосты, Киевская окружная дорога, которая нивелирует транзитную нагрузку. Кроме того, рекреационные зоны в каждом районе, современный и экологичный общественный транспорт.

А вот Васильев, участвовавший в разработке зданий в Киеве, Львове, Одессе и даже в Нью-Йорке, мечтает о том, чтобы столичные Труханов остров и Гидропарк получили статус рекреационных зон с защитой от застройки. Также он надеется, что в городе отремонтируют все тротуары, создадут сеть велодорожек, будет принята новая стратегия развития общественного транспорта.

Сейчас все выглядит не столь оптимистично: хаотичная застройка, постоянные пробки, засилье рекламы и переполненный общественный транспорт делают Киев некомфортным для жизни. Однако все еще можно изменить — столица пока не прошла точку невозврата.