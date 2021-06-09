Как получить прививку от COVID-19 в Киеве без очереди: пошаговая инструкция

Со вторника, 9 июня, записаться на массовую вакцинацию от коронавируса можно через медицинский портал для пациентов Helsi.me и не тратить время в живой очереди. Предварительная запись пока доступна только для центра вакцинации в Киеве.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Там отметили, что на этой неделе запись будет доступна только для киевлян (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Сегодня одна из основных задач – сократить время ожидания на вакцинацию в очередях, а лучше, чтобы их вообще не было. Так, один из инструментов, который поможет избежать образования очередей, – это запись на вакцинацию на конкретное время. Такую возможность горожанам дает сервис Helsi.me. Записаться на вакцинацию сможет каждый, кто хочет сделать прививку в Центре вакцинации. На следующей неделе такая возможность будет доступна для тех, кто уже подписал декларацию с семейным врачом", – рассказал заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

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Чтобы записаться на прививку против COVID-19, необходимо зайти по прямой ссылке на сайте сервиса helsi.me и выбрать день и время вакцинации. Подтверждение записи будет направлено в смс-сообщении нужно будет показать при входе в пункт вакцинации вместе с паспортом и предварительно зарегистрированной заявкой на прививку в приложении "Дія".

СЕО сервиса Helsi.me Евгений Донец предупредил, что на этой неделе запись на вакцинацию от коронавируса через сервис доступна только для киевлян.

"Однако мы надеемся, что скоро такая возможность появится и у жителей других городов", – сообщил он.

Также Евгений Донец рассказал, что данные о проведенной вакцинации будут показываться в бесплатном приложении Helsi, и в электронном кабинете пользователя на сайте. Сообщение о необходимости получения следующей дозы вакцины также будут поступать приложение. Его можно скачать бесплатно в AppStore и Google Play.

Директор Департамента здравоохранения Валентина Гинзбург призвала киевлян, которые зарегистрированы в системе, убедиться, что в электронном кабинете указан актуальный номер мобильного телефона.

Кроме того, чиновница напомнила, что, планируя поход на вакцинацию, следует позаботиться о декларации с врачом, ведь ее отсутствие в 3-4 раза замедляет процесс вакцинации, создает серьезные неудобства и очереди.

Напомним, что для киевлян старше 18 лет, прививки проводятся каждые выходные в Международном выставочном центре (проспект Броварской, 15, корпус 4, вход 4-А, станция метро "Левобережная").

Как сообщал OBOZREVATEL, за минувшие сутки, 8 июня, коронавируса в Киеве заразились 262 человека. Всего с начала пандемии в городе заболели 210 087 жителей.