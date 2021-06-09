Как получить прививку от COVID-19 в Киеве без очереди: пошаговая инструкция

Василий Михальчук
Василий Михальчук
Жизнь столицы
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Вакцинация от COVID-19

Со вторника, 9 июня, записаться на массовую вакцинацию от коронавируса можно через медицинский портал для пациентов Helsi.me и не тратить время в живой очереди. Предварительная запись пока доступна только для центра вакцинации в Киеве.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Там отметили, что на этой неделе запись будет доступна только для киевлян (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Сегодня одна из основных задач – сократить время ожидания на вакцинацию в очередях, а лучше, чтобы их вообще не было. Так, один из инструментов, который поможет избежать образования очередей, – это запись на вакцинацию на конкретное время. Такую возможность горожанам дает сервис Helsi.me. Записаться на вакцинацию сможет каждый, кто хочет сделать прививку в Центре вакцинации. На следующей неделе такая возможность будет доступна для тех, кто уже подписал декларацию с семейным врачом", – рассказал заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

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Для записи на прививку необходимо авторизоваться в Helsi.me

Чтобы записаться на прививку против COVID-19, необходимо зайти по прямой ссылке на сайте сервиса helsi.me и выбрать день и время вакцинации. Подтверждение записи будет направлено в смс-сообщении нужно будет показать при входе в пункт вакцинации вместе с паспортом и предварительно зарегистрированной заявкой на прививку в приложении "Дія".

В приложении надо выбрать пункт вакцинации
После избрания пункта вакцинации нужно выбрать удобную дату и время

СЕО сервиса Helsi.me Евгений Донец предупредил, что на этой неделе запись на вакцинацию от коронавируса через сервис доступна только для киевлян.

"Однако мы надеемся, что скоро такая возможность появится и у жителей других городов", – сообщил он.

Также Евгений Донец рассказал, что данные о проведенной вакцинации будут показываться в бесплатном приложении Helsi, и в электронном кабинете пользователя на сайте. Сообщение о необходимости получения следующей дозы вакцины также будут поступать приложение. Его можно скачать бесплатно в AppStore и Google Play.

Директор Департамента здравоохранения Валентина Гинзбург призвала киевлян, которые зарегистрированы в системе, убедиться, что в электронном кабинете указан актуальный номер мобильного телефона.

Кроме того, чиновница напомнила, что, планируя поход на вакцинацию, следует позаботиться о декларации с врачом, ведь ее отсутствие в 3-4 раза замедляет процесс вакцинации, создает серьезные неудобства и очереди.

Напомним, что для киевлян старше 18 лет, прививки проводятся каждые выходные в Международном выставочном центре (проспект Броварской, 15, корпус 4, вход 4-А, станция метро "Левобережная").

Прививки делают в Международном выставочном центре

Как сообщал OBOZREVATEL, за минувшие сутки, 8 июня, коронавируса в Киеве заразились 262 человека. Всего с начала пандемии в городе заболели 210 087 жителей.

Что нужно знать о вакцинации против COVID-19

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