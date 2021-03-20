Как Киев соблюдал локдаун в первый день ограничений: фоторепортаж

В Киеве в ночь с 19 на 20 марта начали действовать жесткие карантинные ограничения. Такое решение было принято в связи с увеличением количества новых случаев коронавируса и учащением госпитализаций.

OBOZREVATEL проверил, как жила столица в первый день нового локдауна и придерживались ли горожане карантинных мер.

На уличной ярмарке на улице Николая Закревского на Троещине продавцов проверяли на соблюдение карантинных ограничений. Тем, кто находился за прилавком без маски, делали замечания и предупреждения представители Деснянской районной госадминистрации.

В случае, если на человека будут поступать жалобы от покупателей о нарушениях, в следующий раз его не допустят к участию в ярмарке.

Гипермаркет "Эпицентр" продолжил работу, но в карантинном режиме. Посетителям на входе измеряют температуру, при этом покупатели не могут самостоятельно передвигаться по рядам – они загорожены лентами. Человек может назвать нужный товар и оплатить его на кассе. Отдел со спортивной одеждой и инвентарем закрыт.

Как сообщил корреспондент OBOZREVATEL, приобрести в гипермаркете на улице Берковецкой напрямую сейчас можно только продукты питания и бытовую химию. Все остальные товары можно купить, оформив интернет-заказ.

Общественный транспорт в столице 20 марта работал с рядом нарушений со стороны водителей. Так, в одном из трамваев на маршруте №28 были заняты все места для сидения, а также в салоне находились стоячие пассажиры. Кондуктор и вагоновожатый не смогли дать этому объяснение.

В маршрутках Киева также были зафиксированы нарушения как по количеству пассажиров, так и по соблюдению ними масочного режима.

В ТРЦ Киева работали только продуктовые магазины и супермаркеты. Все остальные торговые точки были либо закрыты, либо работали на выдачу интернет-заказов.

Напомним, строгие карантинные меры будут действовать в Киеве до 9 апреля включительно. О том, что запрещено – читайте в нашем материале.

Кроме того, в Киевской области с воскресенья, 21 марта, тоже ужесточают карантинные ограничения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине за минувшие сутки, 19 марта, свыше тысячи новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировали в Киеве и четырех областях Украины.