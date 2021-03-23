Как Киев пережил снегопад века в марте 2013 года. Фото

Во вторник, 23 марта, столицу атаковали сильный ветер и периодические снегопады. Примечательно, что ровно 8 лет назад – 23 марта 2013 года в Киеве бушевала настоящая стихия. Метели парализовали город, а чиновники КГГА оправдывались, мол, никогда такого снега столица не видела.

OBOZREVATEL вспоминал те события, которые уже вошли в историю нашего города. А такие слова, как "вхурделило" стали украшать заголовки украинских СМИ.

Этот день можно проклинать, можно любить, но то, что его не забудут никогда, – это факт. Март 2013 года выдался таким же холодным, как и зимний сезон 2012-2013. Правда, снежный покров, который держался с начала декабря 2012 года, постепенно сходил.

21 марта вообще ничего не предвещало беды – вышло солнце, и было очень тепло. И только синоптики предупреждали – зима возвращается. Тогда они предупреждали о надвигающийся беде. Но видимо все думали, что все быстро растает и как следует не подготовились к непогоде.

Утром 22 марта было относительно тепло, но начался сильный мокрый снег с ветром. Однако уже в обед очень сильно похолодало, так что на стеклах были морозные узоры, а город накрыла пурга. Видимость на улице была нулевая. Уже тогда стало ясно, что в городе наступит транспортный коллапс.

К 5 часам вечера наземный транспорт почти не ходил, а подземка была забита людьми. Снегопад продлился и 23 марта. Тогда у многих был выходной день. Снега было настолько много, что для его расчистки привлекали БТР и военных.

Город сковали многочисленные пробки. Из-за обилия снега наземный транспорт в некоторых районах города вообще не курсировал. Поезда метро, которые ехали по наземной части были укрыты снегом. На самих станциях метро было много воды и грязи, к слову, сотрудники метрополитена все быстро убирали.

Тогдашний глава КГГА Александр Попов объявил в городе режим чрезвычайной ситуации. Тогда на город выпало 40 миллионов тонн снега! А в Укргидрометцентре вообще заявили, что снегопад стал сильнейшим за сто лет. То есть, даже зимой такого снега не было.

Правда, киевляне и гости города не унывали. Кто-то откапывал свою машину из метровых сугробов, а кто-то катался на лыжах по Андреевскому спуску и даже Крещатику.

Передвигаться по улицам города другими способами было невозможно.

Маленьких деток вообще не было видно в снегу, разве что их шапочки с бубенчиком, да часть шарфа. Правда, им такая погода тоже очень понравилась. Но не понравилась она государственным чиновникам, КГГА и коммунальщикам.

Они просто не могли справляться со стихией, хотя старались. В некоторые подземные переходы было невозможно зайти из-за сугробов. И только выйдет дворник убрать снег, так буквально через 15 минут там уже новый слой.

Будучи студентом первого курса, корреспондент OBOZREVATEL, добирался до своего общежития несколько часов. Хотя станции метро были близко к учебному заведению и общежитию, но до них еще надо было добраться.

Выпало тогда немало – полметра, а были сугробы высотой больше метра! Кто знает, может эта история, повторится. Ведь на носу, глобальные изменения климата.

Как сообщал OBOZREVATEL, во вторник, 23 марта, в Киеве был сильный ветер, периодически город накрывали кратковременные метели, но из-за плюсовой температуры снег сразу же таял.