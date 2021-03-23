Як Київ пережив снігопад століття в березні 2013 року. Фото

У вівторок, 23 березня, столицю атакували сильний вітер і періодичні снігопади. Примітно, що рівно 8 років тому – 23 березня 2013 року в Києві вирувала справжня стихія. Заметілі паралізували місто, а чиновники КМДА виправдовувалися, мовляв, ніколи такого снігу столиця не бачила.

OBOZREVATEL згадував ті події, які вже увійшли в історію нашого міста. А такі слова, як "вхурделило", стали прикрашати заголовки українських ЗМІ.

Цей день можна проклинати, можна любити, але те, що його не забудуть ніколи, – це факт. Березень 2013-го видався таким самим холодним, як і зимовий сезон 2012-2013 рр. Щоправда, сніговий покрив, який тримався з початку грудня 2012 року, поступово сходив.

21 березня взагалі нічого не віщувало біди – вийшло сонце, і було дуже тепло. І тільки синоптики попереджали – зима повертається. Тоді вони попереджали про лихо, що насувається. Але, мабуть, всі думали, що все швидко розтане, і як слід не підготувалися до негоди.

Вранці 22 березня було відносно тепло, але почався сильний мокрий сніг із вітром. Однак уже в обід дуже сильно похолодало, так що на вікнах були морозні візерунки, а місто накрила заметіль. Видимість на вулиці була нульовою. Вже тоді стало зрозуміло, що в місті настане транспортний колапс.

До 5 години вечора наземний транспорт майже не ходив, а підземка була забита людьми. Снігопад тривав і 23 березня. Тоді у багатьох був вихідний. Снігу було настільки багато, що для його розчищення залучали БТР і військових.

Місто скували численні затори. Через велику кількість снігу наземний транспорт у деяких районах міста взагалі не курсував. Потяги метро, які їхали наземною частиною, були вкриті снігом. На самих станціях метро було багато води і бруду, до слова, співробітники метрополітену все швидко прибирали.

Тодішній глава КМДА Олександр Попов оголосив у місті надзвичайний стан. Тоді на місто випало 40 мільйонів тонн снігу! А в Укргідрометцентрі взагалі заявили, що снігопад став найсильнішим за сто років. Тобто навіть взимку такого снігу не було.

Правда, кияни та гості міста не сумували. Хтось відкопував свою машину з метрових заметів, а хтось катався на лижах Андріївським узвозом і навіть Хрещатиком.

Пересуватися вулицями міста іншими способами було неможливо.

Маленьких діток узагалі не було видно в снігу, хіба що їхні шапочки та частину шарфа. Щоправда, їм така погода теж дуже сподобалася. Але не припала до смаку вона посадовцям КМДА і комунальникам.

Вони просто не могли справлятися зі стихією, хоча намагалися. В деякі підземні переходи було неможливо зайти через замети. І тільки вийде двірник прибрати сніг – то буквально через 15 хвилин там уже новий шар.

Будучи студентом першого курсу, кореспондент OBOZREVATEL добирався до свого гуртожитку кілька годин. Хоча станції метро були близько до навчального закладу і гуртожитку, але до них ще треба було дістатися.

Випало тоді чимало – пів метра, а були замети заввишки більш ніж метр! Хто знає, може, ця історія повториться. Адже на носі глобальні зміни клімату.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вівторок, 23 березня, в Києві був сильний вітер, періодично місто накривали короткочасні хуртовини, але через плюсову температуру сніг відразу ж танув.