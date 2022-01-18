Как будут отмечать День Соборности в Киеве: полный список мероприятий

В Киеве по случаю Дня Соборности с 18 по 22 января пройдут мемориальные мероприятия, выставки и художественные акции. В частности, на мосту Патона, в честь праздника, создадут "живую" цепь.

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА. Соответствующий план мероприятий утвержден в Киевской городской государственной администрации.

Так, с 18 по 22 января пройдет городской этап Всеукраинского фотоконкурса "Украина – это мы!".

Уже 20 января в Национальном историко-архитектурном музее "Киевская крепость" пройдет фотовыставка "Украина – единственная!".21 января в Центральной библиотеке им. Т. Г. Шевченко для детей состоится проведение часа государственности "Нам беречь тебя, Соборную и Единую". Кроме того, в этот же день, в Национальном историко-архитектурном музее "Киевская крепость" пройдет литературно-музыкальная композиция "Соборная страна навеки едина!".

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С 21 января по 6 февраля в читальном зале Государственного архива Киева пройдет выставка архивных документов "Ко Дню Соборности Украины".

22 января состоятся церемонии торжественного возложения цветов к памятникам Т. Г. Шевченко и М. С. Грушевскому, а на мосту Патона общественный союз "Центр национально-патриотического воспитания" проведет акцию "Живая цепь Соборности".

Кроме того, в этот день столичные религиозные общины будут проводить молебны за единство Украинского государства.

Стоит отметить, что до 25 января в Городской специализированной молодежной библиотеке "Молодая гвардия" проходит книжная выставка "Соборная Украина: от идеи к жизни".

День Соборности Украины – праздник, который отмечают ежегодно 22 января в день провозглашения Акта Соединения Украинской Народной Республики и Западноукраинской Народной Республики, состоявшегося в 1919 году.

Официально в Украине День Соборности отмечается с 1999 года.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве коммунальщики приступили к подготовке локаций, где на Крещение можно будет нырнуть в прорубь. Всего на столичных водоемах будет действовать 15 официальных локаций.