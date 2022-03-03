Как будет работать общественный транспорт в Киеве 3 марта: объяснение КГГА

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В Киеве в четверг, 3 марта, наземный общественны транспорт работает в сокращенном составе только по отдельным маршрутам. Перевозить пассажиров будут с 08:00 до 19:00.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. В тоже время, в работу маршрутов транспорта могут быть внесены другие оперативные изменения.

Так, автобусные маршруты перевозят пассажиров следующим образом:

№21 – от ул. Милославской до ул. Каштановой

№73 – ул. Милославской до ул. Каштановой

№101 – от ул. Милославской к ж.м. Радужный

№103 – от ул. Светлицкого до ул. Ефремова через пл. Марченко

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№51 – через Дарницкий мост

№55 – через Дарницкий мост

№115 - через Дарницкий мост

№114 – от Милославской до ж.м. Радужный

№69 – от Дворца спорта до ул. Гната Юры

№90 – от ул. Туполева до ул. Гната Юры

№22 – через Дарницкий мост

№91 – через Дарницкий мост

№118 – от Политехнического института – до моста Патона.

Движение автобусных маршрутов №№ 1, 5, 9, 10, 11, 12, 19, 30, 36, 39, 43к, 64, 65, 76, 77, 78, 88, 100, 104 временно отменено.

Остальные маршруты работают по постоянным схемам.

Троллейбусные маршруты:

Организованная работа троллейбусного маршрута от ст. г. "Васильковская" до ул. Смолича.

Движения на других маршрутов временно не осуществляется.

Трамвайные маршруты:

Организованная работа трамвайных маршрутов №№ 2, 8К, 22К, 29К, 33А – по постоянным схемам.

Организованное трамвайное сообщение на участке "Подольское ТРЭД – Контрактовая площадь".

Движения на других маршрутов временно не осуществляется.

Киевский метрополитен работает в режиме перевозок пассажиров с 08:00 до 19:00:

Красная линия : от ст. "Шулявская" к ст. "Университет".

Синяя линия : от ст. "Героев Днепра" к ст. "Теремки". Без остановки на станциях: "Майдан Незалежности", "Площадь Льва Толстого".

Зеленая линия : от ст. "Сырец" к ст. "Выдубичи". Без остановки на станциях: "Дворец спорта", "Кловская", "Золотые ворота".

Также работает участок "Славутич" – "Красный хутор".

Примерный интервал движения: 40 минут. В КГГА добавили, что график работы может оперативно изменяться при необходимости. Подземные станции метро круглосуточно работают как укрытие.

Напомним, утром четверга, 24 февраля, жители украинской столицы Киева проснулись от звуков громких взрывов. О взрывах также сообщали люди в Одессе, Харькове и других городах.

В Киеве во вторник, 1 марта, в результате атаки российских оккупантов есть жертвы среди мирного населения. Из-за попадания в телебашню двух, по предварительным данным, ракет погибли пять жителей города.

Мэр Виталий Кличко призвал жителей столицы и не терять выдержки. Власти продолжают обеспечивать работу города.

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