Как будет работать метро в новогоднюю ночь в Киеве: опубликован график

В Киеве в ночь с 31 декабря на 1 января столичный метрополитен будет работать на 2 часа дольше.

Как сообщили в КП "Киевский метрополитен" на пяти станциях для пассажиров возможны ограничения на вход. Это "Золотые ворота", "Крещатик", "Майдан Незалежности", "Почтовая площадь" и "Контрактовая площадь".

В метрополитене уточнили, что такие действия применяются из соображений безопасности - чтобы избежать массового скопления пассажиров на платформах станций.

Метро будет работать на 2 часа дольше. КП "Киевский метрополитен"

Кроме того, в пресс-службе КГГА отметили, что столичный фуникулер в новогоднюю ночь будет работать круглосуточно.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, сколько украинцы будут отдыхать на новогодние праздники.

В частности, канун Нового года, 31 декабря, в 2020 году приходится на четверг. Этот день будет рабочим, но время работы рекомендовано сократить на 1 час.

Новый год, 1 января 2021 года, выпадает на пятницу. Это государственный праздник и официальный выходной день. Дни 2 и 3 января приходятся на субботу и воскресенье, поэтому выходить на работу нужно будет в понедельник, 4 января.