Як працюватиме метро в новорічну ніч у Києві: опубліковано графік

У Києві в ніч із 31 грудня на 1 січня столичний метрополітен працюватиме на дві години довше.

Як повідомили в КП "Київський метрополітен", на п'яти станціях для пасажирів може бути встановлено обмеження на вхід. Це "Золоті ворота", "Хрещатик", "Майдан Незалежності", "Поштова площа" та "Контрактова площа".

У метрополітені уточнили, що такі дії застосовуються з міркувань безпеки – щоб уникнути масового скупчення пасажирів на платформах станцій.

Метро працюватиме на дві години довше. КП "Київський метрополітен"

Крім того, у пресслужбі КМДА зазначили, що столичний фунікулер у новорічну ніч працюватиме цілодобово.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, скільки українці відпочиватимуть на новорічні свята.

Зокрема, переддень Нового року, 31 грудня, у 2020 році випадає на четвер. Цей день буде робочим, але час роботи рекомендовано скоротити на 1 годину.

Новий рік 1 січня 2021 року випадає на п'ятницю. Це державне свято і офіційний вихідний день. Дні 2 і 3 січня припадають на суботу та неділю, тому виходити на роботу потрібно буде в понеділок, 4 січня.