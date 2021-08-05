Помощница Корогодского и Дантеса раскритиковала музей Голодомора в Киеве. Фото

Известная киевская пиарщица и блогера Анна Давыденко резко раскритиковала строительство II очереди Национального музея Голодомора, который ведется на склонах Днепра. Девушка работает помощницей певца Дантеса и известного бизнесмена Гарика Корогодского.

В истории, которую Давыденко разместила на своей странице в Instagram она назвала важный для украинцев объект "х ** ней". Затем она ее удалила, но скриншот поста успел сделать активист Сергей Стерненко, который опубликовал его на своем Telegram-канале (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

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Чуть позже она опубликовала свою позицию относительно этого строительства. По мнению Давыденко, оно "портит вид и историческое наследие города" и ей вообще не нравится идея застройки Печерских холмов.

Отметим, что II очередь музея возводится как раз таким образом, чтобы минимально влиять на окружающий ландшафт.

Впрочем, Анна Давыденко считает, что даже открытие первой очереди мемориального комплекса не оправдало надежд музейщиков, ведь он якобы стоит "полузакрытый".

По мнению блогерши, средства выделены на строительство мемориала стоило потратить на бабушек и дедушек, которые "переживают голодомор сейчас".

Как сообщал OBOZREVATEL, киевлянин опубликовал в социальных сетях видео, на котором сжег свой украинский паспорт. Вскоре он записал еще один ролик, где попросил прощения у украинцев за свою выходку.