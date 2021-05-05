Из-за приезда Госсекретаря США в Киеве могут ограничить движение транспорта

В Киеве 5-6 мая в связи с визитом в Украину Государственного секретаря США Энтони Блинкена могу ограничить движение транспорта.

Как сообщили в пресс-службе Управления государственной охраны Украины, ограничение может коснуться отдельных улиц центральной части столицы.

Напомним, приезд Госсекретаря США ожидается поздно вечером, а официальная часть визита начнется уже на следующий день, 6 мая.

В частности, в четверг Блинкен встретится с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, с премьер-министром Денисом Шмыгалем. Разговор с президентом Владимиром Зеленским ожидается на 11:30 и продлится около часа.

Блинкен прибудет в Украину вместе с заместителем госсекретаря по политическим вопросам Викторией Нуланд.

Отметим, до 31 мая в столице на Индустриальном путепроводе частично ограничили движение транспорта из-за капитального ремонта. Кроме того, до 30 июня частично ограничили движение транспорта на Кольцевой дороге.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве с 5 по 31 мая на проспекте Степана Бандеры частично ограничили движение для транспорта.