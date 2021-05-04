Блинкен приедет в Украину вместе с Нуланд

Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд вместе с главой Госдепа Энтони Блинкеном прибудут в Украину.

Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента США. Американские дипломаты посетят Киев 4-6 мая.

"Заместитель госсекретаря США Виктоия Нуланд посетит Лондон (Великобритания), а также Киев (Украина) в период с 4 по 6 мая 2021", – говорится сообщении.

Отмечается, что госсекретарь в Киеве встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и другими официальными лицами и представителями украинского общества.

"Он (Блинкен – Ред.) также будет поощрять дальнейший прогресс в программе институциональной реформы Украины, в частности в борьбе с коррупцией, которая является ключом к обеспечению демократических институтов Украины, экономического процветания и евроатлантического будущего", – отмечено в информации.

Добавим, что Нуланд будет сопровождать Блинкена во время его европейского турне.

Как сообщал OBOZREVATEL, Сенат конгресса США единогласно утвердил 59-летнюю Викторию Нуланд на пост заместителя государственного секретаря по политическим делам.