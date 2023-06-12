Из-за подрыва оккупантами Каховской ГЭС в Киеве ужесточили проверки рыбы и мяса

В Киеве работают мобильные группы, акцентирующие внимание на проверках рыбы и мяса. Эти мероприятия проводятся в связи с подрывом страной-террористом РФ Каховской ГЭС, что привело к мору ихтиофауны на Днепропетровщине.

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Об этом рассказал начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан, передает УНН. Чиновник добавил, что усиленные проверки продолжаются уже неделю.

"В Киеве работают мобильные группы, контролирующие исключительно ситуацию безопасности пищевых продуктов, акцентирование на поставках рыбы, мясных изделий, мяса в приоритете", – сказал Рубан.

Отмечается, что подобные усиления проверок продолжаются из-за подрыва оккупантами Каховской ГЭС и последующего мора рыбы на Днепропетровщине из-за катастрофического падения уровня воды.

Напомним, что в ночь на 6 июня оккупанты взорвали дамбу Каховской ГЭС. Многие населенные пункты, в частности Херсонщины, под угрозой затопления, а также во многих населенных пунктах из-за этого есть проблемы с подачей воды, в частности в Кривом Роге, Марганце и Никополе.

Как сообщал OBOZREVATEL, подрыв дамбы Каховской ГЭС и спуск воды из Каховского водохранилища никоим образом не отразится на водоснабжении Киева. Как отметил мэр столицы Виталий Кличко, ситуация под контролем и остается стабильной.

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