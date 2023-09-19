Из Украины в США пытались переслать старинное украинское женское украшение. Фото

Киевские таможенники изъяли из международной почтовой посылки старинное украинское традиционное украшение – ожерелье с серебряными дукачами. Его пересылали в США.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской таможни. В настоящее время предмет старины изъят.

"Женские бусы с тринадцатью монетами таможенники обнаружили во время таможенного контроля международного почтового отправления, следовавшего из города Днепр за границу. Учитывая имеющиеся признаки старины, украшение было решено направить в Национальный музей истории Украины для проведения искусствоведческой экспертизы", – рассказали в пресс-службе.

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Эксперты определили, что обнаруженное таможенниками украшение – оригинальное ожерелье из смальты с монетами-дукачами. Дукачи в украшении изготовлены из монет российской империи конца XIX-начала ХХ веков и монеты-дукача XVIII века. Происхождение бус – Приднепровская Украина. Украшение имеет культурную и историческую ценность как важный этнографический памятник, освещающий историю, быт, материальную культуру Украины.

Помимо центральной монеты в ожерелье изготовлены из серебра в период с 1896 по 1915 годы. Центральный же медальон-дукач представляет собой имитацию монеты "Рубль" с крестной монограммой вместо герба, изготовленный, вероятно, из олова в XVIII в.

"Ожерелье-пырьи – это украинское традиционное женское шейное и нагрудное украшение. Наибольшее распространение использование монет-дукачей в изготовлении традиционных украинских украшений приобретает именно в промежуток конца XIX-начала ХХ века", – уточнили в пресс-службе.

Для вывоза культурных и исторических ценностей за границу необходимо соответствующее свидетельство Минкульта, которого предоставлено не было. На гражданку, отправлявшую украшение за границу, составлен протокол о нарушении таможенных правил.

Как сообщал OBOZREVATEL, Киевские таможенники предотвратили пересылку уникальных древностей периода ІІІ-XVIII веков. Среди прочего это перстень Ордена Иезуитов, женские украшения эпохи Руси и средневековый игровой кубик.

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