Из Украины в Нидерланды под видом кольца пытались переправить уникальные артефакты III-XVIII вв. Фото

Киевские таможенники предотвратили пересылку уникальных древностей периода ІІІ-XVIII веков. Среди прочего это перстень Ордена Иезуитов, женские украшения эпохи Руси и средневековый игровой кубик.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской таможни. Исторические ценности были изъяты.

"Таможенники предотвратили незаконное перемещение за границу средствами почтовой связи древностей периода ІІІ-XVIII вв., которые имеют культурную ценность. Десять металлических предметов с признаками старины были обнаружены таможенниками во время таможенного контроля международной почтовой отправления, которая направлялась из Украины (Черниговщина, Прилуки) в Нидерланды. Задекларированы они были как "одно кольцо". Как определили в Национальном музее истории Украины, все предметы имеют культурную, а некоторые еще и историческую ценность", – рассказали в пресс-службе.

Один из артефактов – бронзовый перстень крупнейшего на сегодняшний день религиозного Ордена иезуитов – интересен прежде всего как историческая достопримечательность. На кольце XVIII века обозначена монограмма IHS.

"Самый старший" раритет – античное бронзовое кольцо римского времени с изображением букв VITA, III ст. н.е. Подобные позолоченные перстни были популярны в Римской империи среди свободноотпущенников и граждан, перешедших в сословие всадников.

Остальные культурные ценности, пересылаемые в Нидерланды, эксперты классифицировали как:

средневековый свинцовый игральный кубик с отметками от одного до шести, IX-XIV вв.;

бронзовая и позолоченная лунницы – женские украшения времен Руси, Х-ХІІ ст.;

серебряный крестик, бронзовый перстень домонгольского времени и посеребренный языческий амулет в виде клыка, времен Руси, XI-XIII вв.;

бронзовая подвеска к доспехам для снаряжения лошадей, на которых ездили дворяне в XIV в.;

крестильный или детский нательный крестик из медного сплава, ХІХ ст.

На вывоз культурных ценностей за границу необходимо соответствующее свидетельство Министерства культуры Украины. Такого разрешения таможенникам предоставлено не было. На отправительницу был составлен протокол о нарушении таможенных правил.

Как сообщал OBOZREVATEL, Киевские таможенники обнаружили в международной посылке камни с отпечатками древних вымерших рыб, примерный возраст которых составляет 407 миллионов лет. Их пытались незаконно отправить в США.

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