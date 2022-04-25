Из плена освободили глав двух общин Запорожской области – Сеника и Малеева, – Кличко

Главы двух общин Запорожской области Иван Сеник и Иван Малеев были освобождены из плена российских оккупантов. Они отказались сотрудничать с представителями страны-агрессора.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Киева, председатель Ассоциации городов Украины Виталий Кличко. Еще 8 украинских мэров продолжают находиться в плену у врага.

"Глав двух общин Запорожской области – Новоуспеновской и Кирилловской – Ивана Сеника и Ивана Малеева, освободили из плена. Иван Сеник, председательглава Новоуспеновского сельского совета, был захвачен российскими оккупантами 13 апреля за патриотическую позицию и преданную работу в интересах общества, даже в условиях оккупации. Иван Малеев, глава Кирилловского поселкового совета, был похищен российскими военными со своего рабочего места 17 апреля после того, как отклонил ультиматум оккупантов относительно сотрудничества", – сообщил Кличко.

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Мэр Киева уточнил, что в плену у оккупантов продолжают находиться еще 8 украинских мэров. Об их судьбе ничего не известно.

Как сообщал OBOZREVATEL, городской голова Мелитополя Запорожской области Иван Федоров был освобожден из плена российских оккупантов. Это удалось в результате проведенной специальной операции.