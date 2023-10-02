Инцидент на Дегтяревском путепроводе в Киеве не повлияет на характеристики будущего моста – RDS

Инцидент на Дегтяревском путепроводе в Киеве не отразится на эксплуатационных характеристиках будущего моста. Что стало причиной чрезвычайного происшествия, будет известно после проведения экспертизы.

Об этом сообщили в пресс-службе группы компаний RDS. Ущерб городскому бюджету не нанесен.

Так, RDS начала реконструкцию Дегтярёвского путепровода в составе транспортной развязки в 2023 году согласно разработанному проекту по заказу КК "Киевавтодор". Согласно документации, предусмотрено, что будет разобран существующий путепровод и обустроены новые конструкции моста. Это мостовое полотно, пролетные строения, опоры, фундаменты. Кроме того, здесь должны проложить новые трамвайные пути и провести ремонт подземных и надземных коммуникаций, а также провести работы по благоустройству территорий.

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Также объект будет обустроен средствами безбарьерного доступа для лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения, а на тротуарах объекта предусмотрено устройство велодорожки.

"30 сентября выполнялись работы по устройству новых балок пролетного строения. Во время выполнения монтажа седьмой балки в проектное положение она потеряла свою устойчивость. При падении балка зацепила уже смонтированную конструкцию. И именно это привело к нарушению устойчивости и падению других шести балок (отдельных элементов) пролетного строения", – напомнили в пресс-службе.

В RDS подчеркнули, что работы на путепроводе выполнялись с соблюдением всех правил техники безопасности. В результате падения балок травмированных и пострадавших нет. Детали и причины случившегося устанавливаются с привлечением экспертных специалистов.

"Подчеркнем, что эксплуатационные характеристики Дегтярёвского путепровода после реконструкции останутся соответствующими проекту. Дегтярёвский путепровод – второй мост в Украине, где будут применены балки длиной 36 метров. Раньше максимальная длина этого типа балок, которую могли изготовить украинские предприятия, составляла 33 метра. Прежде чем получить разрешение на использование в проекте, любые новые балки проходят сертификацию и экспертизу. Собственно, равно как и проекты мостов проходят экспертизу", – подчеркнули в пресс-службе.

Причину инцидента, произошедшего на строительной площадке, где проводились ремонтные работы, установит экспертиза. Это все технические моменты, которые могут произойти во время строительства.

В группе компаний подчеркнули, что поскольку Дегтяревский путепровод был выведен из эксплуатации, местные власти не несут ответственности за объект. За данные виды работ оплата не производилась, а ущерб городскому бюджету не нанесен. Как уже отмечалось, ответственными за выполнение работ на объекте является группа компаний RDS.

"Работы в рамках реконструкции Дегтярёвского путепровода, начатые в июне, выполнялись согласно графику. Уже сейчас понимаем, что есть ресурс, чтобы обеспечить качественное выполнение дальнейших работ вовремя", – резюмировали в пресс-службе.

Добавим, в пресс-службе Киевской городской прокуратуры сообщили, что по факту обрушения конструкций на объекте строительства путепровода по улице Дегтяревской и улице А. Довженко, возбуждено уголовное производство.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на Шулявке упал мост на Дегтяревском путепроводе, стоимость реконструкции которого оценивалась почти в миллиард гривен. В КГГА падение нескольких пролетов моста подтвердили и заверили, что жертв и пострадавших в результате ЧП нет.

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