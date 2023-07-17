Гроза и до +28°С: подробный прогноз погоды по Киевской области на 18 июля

В Киеве и Киевской области во вторник, 18 июля, синоптики прогнозируют утром и днем кратковременный дождь, грозу. Воздух в регионе максимально прогреется до +28°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен первый уровень опасности, желтый.

"Прогноз погоды по Киевской области на 18 июля. Облачно с прояснениями. Ночью без осадков, утром и днем кратковременный дождь, гроза. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура днем 23-28°С; по Киеву днем 26-28°С", – рассказали синоптики.

В Белой Церкви днем +24°С…+26°С; Мироновка +25°С…+27°С; Фастов +25°С…+27°С; Яготин +25°С…+27°С; Барышевка +25°С…+27°С; Борисполь +25°С…+27°С.

Кроме того, в Укргидрометцентре уточнили, что до 19 июля включительно на Киевщине будет преобладать погода без осадков. Ночные минимумы будут колебаться в пределах 15-18°С, а дневная температура будет расти до 27-32°С в начале следующей недели.

Добавим, согласно информации портала Sinoptik, 18 июля вечером в Киеве на небе возможны прояснения, но в течение дня погода будет пасмурной. Ночь и утро пройдут без осадков. Днем будет идти дождь с грозой, который к вечеру должен закончиться.

Как сообщал OBOZREVATEL, весна 2023 года вошла в двадцатку самых теплых с 1881 года наблюдений. За три месяца было зафиксировано семь температурных рекордов суточной температуры воздуха.

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