Гроза и до +26°С: прогноз погоды по Киевской области на 27 мая

В Киеве и Киевской области в субботу, 27 мая, синоптики прогнозируют кратковременный дождь, возможна гроза. Воздух в регионе максимально прогреется до +26°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен I уровень опасности, желтый.

Прогноз погоды по Киевщине на 27 мая. Переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северный, 5-10 м/с, во время грозы порывистый. Температура ночью 11-16°С, днем 21-26°С; в Киеве ночью 13-15°С, днем 23-25°С", – рассказали синоптики.

Добавим, согласно информации портала Sinoptik, 27 мая в Киеве погода порадует нас безоблачным утром, но уже в середине дня она изменится и будет пасмурной до самого вечера. Начиная с середины дня будет идти дождь, который ближе к вечеру станет слабее.

Напомним, согласно выводам синоптиков и показов метеостанций в Киев пришло метеорологическое лето. Это произошло 13 мая, когда среднесуточная температура воздуха составила +15°С и начала расти.

Как сообщал OBOZREVATEL, первый месяц лета в Украине будет достаточно теплым, хотя температура воздуха ожидается на 2 градуса ниже средних показателей последних десяти лет. Так что аномальной жары в июне ждать не стоит.

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