Готовили теракт в центре Киева и хотели сбежать в РФ: задержаны два вражеских агента. Фото и видео

Сотрудники СБУ и Нацполиции задержали вражеских агентов, которые готовили теракт возле одного из административных зданий в центре Киева. После этого они намеревались бежать в Россию.

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Об этом сообщили в пресс-службах Службы безопасности Украины и Нацполиции. Подозреваемым грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества

Что известно

"Служба безопасности и Национальная полиция предотвратили резонансный теракт в Киеве. По результатам упреждающих действий задержаны два агента ФСБ, которые готовили подрыв одного из административных зданий в центре Киева", – говорится в сообщении.

Как установило расследование, злоумышленники заложили самодельное зажигательное устройство, которое должно было вызвать возгорание и взрыв генераторной установки возле административного корпуса. Активировать механизм они планировали дистанционно, находясь в пути в направлении Беларуси, через которую хотели сбежать в РФ.

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После минирования здания агенты сели на пассажирский поезд в направлении Черниговской области. Оттуда они планировали нелегально пересечь границу через реку с помощью надувной лодки. Правоохранители своевременно раскрыли злоумышленников, зафиксировали их преступления и задержали в поезде.

Согласно материалам дела, подготовкой теракта занимались завербованные врагом жители Киева. Один из них — мобилизованный, самовольно покинувший воинскую часть, другой – столичный маркетолог. Оба попали в поле зрения российских спецслужб через Telegram-каналы, где публиковали комментарии в поддержку кремлевского режима. В случае выполнения вражеского задания оккупанты обещали "эвакуировать" агентов на территорию России с последующим трудоустройством в ряды ФСБ.

Для совершения теракта агенты получили из РФ инструкцию по изготовлению самодельного зажигательного устройства, которое заложили под генератор в Шевченковском районе столицы. По замыслу врага, подрыв технологического оборудования должен был привести к значительному огневому поражению соседнего административного здания.

Также напротив места запланированного теракта агенты установили замаскированную телефонную камеру с удаленным доступом для ФСБ. Чтобы избавиться от вещественных доказательств, фигуранты снабдили ее вторым СВП, который планировали взорвать после взрыва генератора. В ходе обысков у задержанных изъяты смартфоны с доказательствами работы на врага и надувная лодка для нелегального пересечения государственной границы.

"Установлено, что перед совершением этого теракта они выполнили ряд "тестовых" заданий от врага. В частности, злоумышленники заложили тайник с оружием и боеприпасами в лесополосе в пригороде Киева, а геолокацию с отметками тайника отправили ФСБ для дальнейшего использования в подрывной деятельности. Также агент-военнослужащий "сливал" врагу данные о военных объектах, в частности об одном из полигонов, расположенном там вооружении, количестве военнослужащих. Служба безопасности приняла меры по обеспечению безопасности объектов Сил обороны, которые интересовали врага и находились в зоне активности агентов", – подчеркнули правоохранители.

Следователи СБУ сообщили им о подозрении по факту завершенного покушения на совершение террористического акта. Решается вопрос о дополнительной квалификации их действий по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения. Злоумышленники находятся под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве суд вынес приговор вражескому агенту, который пытался взорвать бойца Нацгвардии во время "свидания с девушкой". Злоумышленником оказался помощник шеф-повара местного ресторана.

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