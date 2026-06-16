Под предлогом "свидания с девушкой" пытался взорвать военного: в Киеве суд вынес приговор вражескому агенту

В Киеве суд вынес приговор вражескому агенту, который пытался взорвать бойца Нацгвардии во время "свидания с девушкой". Злоумышленником оказался помощник шеф-повара местного ресторана.

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Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины. Преступнику назначили наказание в виде 7 лет и 6 месяцев лишения свободы с конфискацией имущества.

Что известно

"По доказательной базе контрразведки и следователей Службы безопасности тюремный срок получил агент российской военной разведки (более известной как ГРУ), которого СБУ разоблачила в июне 2025 года при подготовке теракта в Киеве", – сообщили в пресс-службе.

Злоумышленником оказался завербованный врагом помощник шеф-повара местного ресторана, который готовил подрыв военнослужащего Национальной гвардии Украины. Для выполнения задания врага агент приобрел скутер, заложил в него самодельную бомбу и оставил в одном из дворов в Днепровском районе столицы.

Главные истории дня

Представители вражеской спецслужбы заманили военного на место запланированного теракта под предлогом свидания с девушкой из чата знакомств. Когда мужчина прибыл на место встречи, оккупанты от имени виртуальной "знакомой" отправили ему сообщение, чтобы он взял со скутера ключи якобы от ее квартиры. Не увидев ключей в замке зажигания, военный быстро отошел от заминированного транспортного средства и тем самым спас свою жизнь.

После неудачного покушения агент получил новое задание. Ему было приказано прибыть в город Прилуки в Черниговской области, поселиться в отеле и готовиться к совершению поджогов на севере Украины. Сотрудники СБУ задержали злоумышленника "по горячим следам" сразу после попытки уничтожения автомобиля Сил обороны.

В ходе обыска у задержанного были изъяты компоненты самодельного взрывного устройства и телефон с доказательствами работы на ГРУ РФ. После рассмотрения дела суд признал обвиняемого виновным в совершении теракта.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники Службы безопасности Украины задержали агента российской ФСБ, который готовил серию терактов в Харькове. Для этого злоумышленник изготовил 12 кг взрывчатки.

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