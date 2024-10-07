'Готов рядом лечь?' В Киеве неизвестный поиздевался над аллеей памяти погибших героев. Видео 18+

В Киеве мужчина поиздевался над импровизированной аллеей памяти павших воинов на Майдане Незалежности. Он неважно высказывался о защитниках, отдавших свою жизнь в боях с российскими оккупантами, и делал заявления о "культе смерти" посреди украинской столицы.

Видео дня

Мужчина записывал видео, обращаясь к кому-то, кого он называл разнообразными нецензурными словами, и спрашивал, готов ли он "лечь здесь рядом", снимая флаги, которые установили родные и друзья погибших. Соответсвующие кадры распространили в сети.

Обратите внимание, видео содержит нецензурную лексику, 18+!

Также мужчина на видео был недоволен рекламой подразделений Сил обороны Украины, в частности, "Азова" и "Кракена". Их бойцов автор роликов назвал "неонацистами" – в целом он повторял главные тезисы российской пропаганды, в том числе и о "бандеровцах".

Позже в сети появилось и так называемое извинение – мужчина "попросил прощения" сразу у всех, кого он мог оскорбить своими "слишком резкими словами".

После этого он пытался оправдаться своей "благородной деятельностью", которая якобы связана с обучением детей и концертами в детдомах. В этом же видео мужчина назвал свою фамилию – Виценко.

Вероятно, мужчина на видео – это Денис Виценко – "киевский музыкант, основатель музыкальных проектов, музыкальный преподаватель, автор многих песен и человек, отыгравший множество концертов", как о нем пишут в сети.

Как сообщили OBOZ.UA в органах внутренних дел, в настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства инцидента.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали очередную поклонницу "русского мира". Уроженка Донетчины во время воздушной тревоги радовалась российскому обстрелу столицы, называла украинцев, которые шли в укрытие, крысами.

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