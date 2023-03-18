Год назад обломки российской ракеты повредили дом на Виноградаре в Киеве: как выглядит пятиэтажка сегодня. Фото

С первых дней полномасштабной вооруженной агрессии против Украины страна-террорист РФ начала обстреливать Киев. Год назад, 18 марта, обломки российской ракеты упали в Подольском районе столицы, в результате чего был поврежден жилой пятиэтажный дом.

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Об этом сообщает OBOZREVATEL. Восстановление инфраструктуры города еще не завершено.

Так, 18 марта 2022 года около 8:00 страна-террорист начала очередной обстрел Киева. Силам ПВО удалось сбить российскую ракету, обломки которой рухнули рядом с жилым пятиэтажным зданием. В результате раздался взрыв, который сильно повредил здание, а также были выбиты окна в многоэтажках рядом.

По информации ГСЧС, были спасены 12 человек, эвакуированы 98 человек, пострадали 19 человек, из них 4 детей. К сожалению, 1 человек погиб. Кроме того, бойцы потушили пожар, возникший в поврежденном доме.

Специальная комиссия провела обследование многоэтажки и пришла к выводу, что здание можно восстановить. Для ремонта понадобилось несколько месяцев, но благодаря работе специалистов жильцы вернулись в свои квартиры.

Как сообщал OBOZREVATEL, на третий день полномасштабного вторжения страны-террориста, 26 февраля 2022 года, российская ракета попала в 24-этажное здание на проспекте Лобановского, 6 в Киеве. На сегодняшний день строители закончили внешние работы и почти ничего не указывают, что в здании было разрушено несколько этажей.

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