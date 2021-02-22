Глава Киевской облгосадминистрации Володин заболел COVID-19

Глава Киевской областной государственной администрации Василий Володин получил положительный результат теста на COVID-19.

Как написал чиновник на своей странице в соцсети, болезнь протекает в легкой форме. "Пока осложнений нет, поэтому буду находиться на самоизоляции и работать из дома в онлайн-режиме. Отмечу, что это никоим образом не повлияет на начатые ранее инициативы. Мы с командой облгосадминистрации продолжаем работу в штатном режиме. Единственное отличие в том, что я буду присоединяться ко всем процессам дистанционно", – сообщил Володин.

Отметим, что по состоянию на 22 февраля коронавирусом в Украине и мире заболели 112 млн человек. При этом в 88 странах уже ввели более 202 млн доз вакцины против болезни.

Жертвами пандемии стали 2,4 млн, а преодолели болезнь 87,3 млн жителей разных уголков планеты. За последние сутки было диагностировано свыше 312 тыс. новых случаев заражения. Самый большой прирост заболеваемости наблюдался в США (+57 тыс.), Бразилии (+29 тыс.) и Франции (+22 тыс.).

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что за последние сутки в Украине зафиксировали 3206 новых случаев коронавирусной инфекции. Заболели еще 78 медработников и 216 детей.