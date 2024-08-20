FPV-дроны и система РЭБ: Кличко передал военным новую партию помощи. Фото

Мэр Киева Виталий Кличко передал бойцам 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев партию военной помощи. Воины, сражающиеся с врагом на Покровском направлении, получили 100 FPV-дронов и систему РЭБ.

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Об этом Киевский городской голова сообщил в своем Telegram-канале. Столица продолжит поддерживать ВСУ.

"Передал сегодня бойцам 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев, которая дерется на Покровском направлении, крайне необходимое оборудование. На фронт отправились 100 FPV-дронов 10-дюймовых и система РЭБ. Передали мы их защитникам в качестве благотворительной помощи (приобрели не за бюджетные средства)", – рассказал Кличко.

Мэр Киева напомнил, что Покровск (Донецкая область) сегодня – самое горячее направление фронта. Бойцы держатся под постоянными безумными атаками врага и нуждаются в помощи.

"Ищем любые возможности, чтобы поддерживать их и помогать. Слава Украине!", – подчеркнул Кличко.

Как сообщал OBOZ.UA, Виталий Кличко посетил четыре бригады украинских военных на фронте – на Харьковском направлении и на Донбассе. Мэр Киева передал бойцам почти пол тысячи БпЛА типа Mavic и FPV-10, а также системы РЭБ.

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