Фестиваль единства и поддержки: в Украине пройдет всеукраинский фестиваль ветеранской культуры

22 сентября в Киеве состоится масштабный фестиваль ветеранской культуры "Круг ветеранов" – это первое мероприятие в Украине, которое по-настоящему объединит военных и гражданских. Организаторы – Украинский ветеранский фонд – отмечают, что миссия мероприятия не только оказать моральную поддержку, создать возможности для реинтеграции ветеранов, и показать единство, уважение и прочную связь со стороны гражданского общества для тех, кто пережил чрезвычайно тяжелые события в своей жизни.

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Фестиваль "Круг ветеранов" — это большая площадка, где примут участие ветераны, участники и участницы боевых действий, их семьи, а также все неравнодушные украинцы. В дружеском пространстве ветераны смогут отвлечься от будничных проблем, провести время вместе и обменяться опытом, а гражданское население — поближе познакомиться с сообществом ветеранов и укрепить социальные связи.

"Круг ветеранов" – это событие всеукраинского масштаба, на которое мы хотим собрать не только ветеранов, а создать круг вместе с гражданскими. Украина имеет все шансы стать страной с наибольшим количеством ветеранов и ветеранок в мире. По последним данным Министерства по делам ветеранов, сегодня ветеранами и ветеранками являются 1 млн 200 тысяч украинцев. К концу войны прогнозируют, что эта цифра вместе с их семьями вырастет до 5 – 6 млн. Поэтому мы приглашаем на фестиваль всех ветеранов и их семьи, семьи погибших военных и гражданских для объединения и взаимодействия",— комментирует глава Украинского ветеранского фонда , ветеран Юлия Кириллова.

Фестиваль будет иметь шесть интерактивных зон: локация по адаптивным видам спорта, в том числе стрельба из лука, волейбол сидя, баскетбол на колесных креслах, а также целый арсенал призов. Кроме того, гостей ждет литературное пространство, ярмарка, где можно приобрести товары ветеранских бизнесов и презентовать свои новые идеи потенциальным инвесторам, а также фото-, артлокации, где можно создать нечто особенное своими руками.

В художественной зоне пройдут мастер-классы, где каждый желающий сможет показать свой талант и принять участие в деревообработке, керамике, рисовании, развить новые навыки, которые могут стать основой новых карьерных возможностей.

Не обойдется без конкурсов и интересных досугов в детской зоне, ценных призов и новых знакомств. Например, в литературном пространстве вас ожидает презентация книг ветеранов, в частности чтение стихов ветераном, одной из самых ярких представительниц поэтического поколения Еленой Герасимюк и другими известными авторами.

На локации психологической поддержки все желающие могут прослушать лекцию о том, как справиться с вызовами возвращения в гражданскую жизнь.

Эксклюзивный сюрприз дня – музыкант и военнослужащий YARMAK.

Вход на событие абсолютно бесплатный, но по соображениям безопасности требует обязательной предварительной регистрации, после чего гостям станет известно время и место события.

Мероприятие состоится при поддержке UKRSIBBANK BNP Paribas Group.

"Круг ветеранов" – это отличный пример, чтобы показать, как общество может постепенно меняться, взрослеть и объединяться. В банке мы тоже прекрасно понимаем потребность общества в новом этапе, поэтому начали "We're proud" — платформу реальных действий для изменений в обществе ради защитников и защитниц, ветеранов и ветеранок. Благодаря сотрудничеству с Украинским ветеранским фондом, разделяющим наши ценности, мы можем приобщиться к созданию сообщества, где каждый чувствует себя комфортно, имеет возможность реализовывать себя, развиваться и строить новую жизнь", — отмечает Янина Ольховская, директор по вопросам коммуникаций, корпоративной социальной ответственности и вовлеченности UKRSIBBANK BNP Paribas Group.

Украинский ветеранский фонд — это экспертная платформа развития ветеранских возможностей для поддержки ветеранов и их семей, семей погибших. Фонд обеспечивает ветеранам дополнительные возможности и ресурсы для продуктивной реинтеграции в гражданскую жизнь, а также активно выступает за защиту прав и интересов ветеранов, представляя их перед государственными структурами, организациями и обществом. За 2 года было профинансировано 857 ветеранских бизнесов на сумму 432 млн грн., предоставлено около 3 тыс. юридических консультаций и обработано 33 456 запросов на горячей линии кризисной помощи.